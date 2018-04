Der Australier Jay McCarthy (25) vom deutschen Team Bora-hansgrohe hat die dritte Etappe der Baskenland-Rundfahrt gewonnen.

McCarthy setzte sich im Massensprint der 184,8 km langen Etappe von Bermeo nach Valdegovia nach 4:49:39 Stunden vor dem Weißrussen Alexander Riabuschenko (UAE Emirates) und dem polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski vom Team Sky durch.

Der Franzose Julian Alaphilippe (25) vom Team Quick-Step Floors, der die ersten beiden Etappen jeweils für sich entschieden hatte, verteidigte als Sechster das Gelbe Trikot erfolgreich.

Der Ravensburger Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) kam zeitgleich mit Sieger McCarthy als 21. ins Ziel.

In der Gesamtwertung hat Alaphilippe weiter acht Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Slowenen Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo). Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) ist als bester Deutscher mit 58 Sekunden Siebter.

Am Donnerstag steht in der Gemeinde Lodosa das einzige Einzelzeitfahren der 58. Baskenland-Rundfahrt über 19,4 km auf dem Programm. Am Samstag endet die sechstägige Rundfahrt in Arrate.