Radprofi Maximilian Schachmann aus Berlin hat die zweite Etappe der Neuauflage der Deutschland-Tour für sich entschieden.

Der 24-Jährige aus dem Team Quick-Step Floors gewann das 196 km lange Teilstück von Bonn durch die Eifel nach Trier knapp vor dem Slowenen Matej Mohoric.

"Ich freue mich, die Teamarbeit so beendet zu haben", sagte Schachmann: "Ich denke schon, dass es unser Ziel sein wird, das Trikot nach Hause zu bringen."

Schachmann jetzt im roten Trikot

Schachmann übernahm das rote Trikot des Gesamtführenden von seinem kolumbianischen Teamkollegen Alvaro Hodeg. Hinter Tom Dumoulin (Niederlande), dem Zweiten der Tour de France, wurde der Kölner Nils Politt Vierter.

Zum zweiten Abschnitt war der deutsche Top-Sprinter Marcel Kittel (Arnstadt/Katusha-Alpecin) aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr angetreten.

Das dritte Teilstück führt am Samstag von Trier nach Merzig (177 km), bevor das wiederbelebte Etappenrennen am Sonntag in Stuttgart endet.