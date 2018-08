Lisa Brennauer hat bei den European Championships in Glasgow einen Tag nach ihrem Erfolg in der Einerverfolgung ihre insgesamt dritte EM-Medaille gewonnen.

Auf dem 130 km langen Kurs durch die schottische Metropole fuhr die 30-Jährige im Schlusssprint auf den dritten Rang. Gold ging an die Italienerin Marta Bastianelli, Titelverteidigerin Marianne Vos aus den Niederlanden fuhr zu Silber.

In den Wettkampftagen zuvor hatten die deutschen Bahnradsportler in Abwesenheit der schwer verunglückten Olympiasiegerin Kristina Vogel bereits einen starken Auftakt hingelegt.

Brennauer holt Gold in der Einzelverfolgung

Brennauer gewann 16 Stunden vor Start des Straßenrennens die bisher einzige Goldmedaille in der Einzelverfolgung, am Freitag hatte sie in der Mannschaftsverfolgung bereits Bronze geholt.

Auf dem schweren Rundkurs, auf dem Brennauer eine von insgesamt acht deutschen Starterinnen war, fuhren die favorisierten Niederländerinnen rund 30 km vor dem Ziel immer wieder schnelle Attacken.

Die einteilte Olympiasiegerin Anna van der Breggen und Elisa Longo Borghini (Italien) schienen einen Kilometer vor dem Ziel den Titel unter sich auszumachen, ehe das große Verfolgerfeld um Brennauer an dem immer langsamer werdenden Führungsduo noch vorbeirauschte.