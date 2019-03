Radprofi Andre Greipel ist vor der sechsten Etappe am Samstag aus der Katalonien-Rundfahrt ausgestiegen. Der 36-Jährige vom französischen Team Arkea-Samsic traf die Entscheidung nach Rücksprache mit der sportlichen Führung.

"Andre hat sich sehr bemüht, diese Woche eine Etappe zu gewinnen. Er muss sich ausruhen, um mit der Arbeit an neuen Zielen zu beginnen und 100 Prozent wettbewerbsfähig zu sein", wurde Sportdirektor Yvon Ledanois auf der Team-Homepage zitiert. Das Team gab an, dass Greipel am 10. April beim Eintagesrennen Scheldeprijs im belgischen Flandern zurückkehren wird.