Der deutsche Radprofi Maximilian Schachmann hat sich beim Amstel Gold Race trotz einer falschen Strategie teuer verkauft. Beim umjubelten Sieg des Niederländers Mathieu van der Poel belegte der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe am Ostersonntag im temporeichen und dramatischen Finale den starken fünften Rang.

"Das war mein dritter Klassiker dieser Länge und ich konnte das Rennen mitbestimmen. Von daher kann ich nicht unzufrieden sein", sagte Schachmann, der dennoch mit seiner Rennstrategie haderte: "Wäre ich in der Gruppe sitzen geblieben, hätte ich einen richtig starken Sprint fahren können. Man muss Entscheidungen treffen, heute war es bei mir nicht die richtige."

Schachmann führt lange

Auf der Schlussrunde hatte Schachmann bei einer Solo-Attacke lange Zeit der Spitzengruppe mit Julian Alaphilippe (Frankreich/Deceuninck-Quick-Step) und Jakob Fuglsang (Dänemark/Astana) nachgejagt und dabei viel Kraft gelassen. Auf den letzten 1000 Metern des 265,7 km langen Klassikers von Maastricht nach Berg en Terblijt fuhr die Gruppe um van der Poel erst auf Schachmann und dann auch auf Mailand-Sanremo-Sieger Alaphilippe und Fuglsang auf, die ihren komfortablen Vorsprung durch zu starkes Taktieren leichtfertig aus der Hand gaben.

Die Entscheidung fiel deshalb auf den letzten Metern im Sprint. Das beste Ende hatte dabei van der Poel für sich, der das Amstel Gold Race als erster Niederländer seit Erik Dekker 2001 gewann. Simon Clarke (Australien/EF Education First-Drapac) und Fuglsang belegten die Plätze zwei und drei. Auch Schachmann hatte van der Poel nichts mehr entgegenzusetzen und rollte entkräftet über die Ziellinie.

Schachmann in starker Form

Mit dem starken Resultat bestätigte Schachmann die gute Form der vergangenen Wochen. Zuletzt hatte er unter anderem drei Etappen bei der Baskenland-Rundfahrt für sich entschieden.

Bisherige deutsche Sieger beim Amstel Gold Race waren die Sprinter Olaf Ludwig (1992) und Erik Zabel (2000) sowie Stefan Schumacher (2007).

Das Amstel Gold Race markierte den Start in die Ardennen-Woche, die mit dem Fleche Wallone am Mittwoch fortgeführt wird. Den Schlusspunkt bildet am kommenden Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich.