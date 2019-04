Radprofi Maximilian Schachmann hat seine Siegesserie bei der 59. Baskenland-Rundfahrt fortgesetzt und mit einer ganz starken Vorstellung seinen dritten Etappenerfolg gefeiert.

Der 25 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe setzte sich nach 163,6 km zwischen Vitoria-Gasteiz und Arrigorriaga im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe vor dem Slowenen Tadej Podacar (UAE-Team Emirates) durch.

Schachmann, der zuvor das Zeitfahren am Auftakttag und die dritte Etappe am Mittwoch gewonnen hatte, baute die Führung in der Gesamtwertung aus und führt nun mit 51 Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Patrick Konrad (Österreich).

Schachmann könnte als zweiter Deutscher nach Andreas Klöden (2000/2012) die "Itzulia" gewinnen.

Auf der anspruchsvollen Etappe mit vier Bergwertungen, darunter eine der ersten Kategorie, parierte Schachmann bei strömendem Regen auf der letzten Steigung kurz vor dem Ziel souverän alle Angriffe, kurz vor der Kuppe setzte er sich mit drei weiteren Fahrern ab.

Am Freitag könnte Schachmanns Gesamtführung ernsthaft in Gefahr geraten, wenn die vorletzte Etappe von Arrigorriaga nach Arrate (149,8 km) mit einem knackigen Schlussanstieg über 5,9 km und rund 300 Höhenmeter endet.

Auch die Schlussetappe am Samstag rund um Eibar ist mit zwei Anstiegen der ersten und einem der zweiten Kategorie eher etwas für die Kletterspezialisten.