Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) hat die 14. Kalifornien-Rundfahrt als bester Deutscher auf dem zehnten Platz beendet.

Bildergalerie Die größten Eklats im Radsport 27 Bilder

Der Berliner kam auf der siebten und letzten Etappe von Santa Clarita nach Pasadena als 17. zeitgleich mit dem niederländischen Tagessieger Cees Bol vom deutsch-lizenzierten Sunweb-Rennstall ins Ziel.

Bol setzte sich im Sprint gegen den dreimaligen Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) vom deutschen Team Bora-hansgrohe durch. Vierter wurde der Bocholter Phil Bauhaus (Bahrain-Merida), als 15. rollte John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) über die Ziellinie.

Anzeige

Der 25 Jahre alte Maximilian Schachmann hatte am Ende 1:23 Minuten Rückstand auf Gesamtsieger Tadej Pogacar aus Slowenien (UAE Team Emirates), der erst am Freitag die Führung vom US-Amerikaner Tejay van Garderen (EF Education First) übernommen hatte.