Rundfahrtspezialist Emanuel Buchmann (Ravensburg) hat beim Einzelzeitfahren des 71. Criterium du Dauphine einen starken fünften Platz belegt.

Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe kam auf der 26,1 km langen vierten Etappe in Roanne 51 Sekunden hinter dem Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma), der am Mittwoch in 33:38 Minuten siegte, ins Ziel. Der Kölner Nils Politt (Katusha-Alpecin/+1:05 Minuten) wurde Achter.

Die Führung in der Gesamtwertung übernahm der Brite Adam Yates (Mitchelton-Scott), der hinter Buchmann Sechster wurde. Buchmann kletterte im Klassement um sechs Ränge auf Platz sieben und hat mit 26 Sekunden Rückstand noch gute Chancen auf dem Gesamtsieg.

Froome-Sturz überschattet alles

Überschattet wurde die Etappe von einem folgenschweren Trainingssturz des viermaligen Tour-de-France-Siegers Chris Froome. Der 34-jährige Brite kam im Training vor der Etappe zu Fall und zog sich laut Medienberichten einen Oberschenkelbruch zu. "Es steht fest, dass er bei der Tour nicht starten wird", sagte Teamchef David Brailsford vom Rennstall Ineos dem TV-Sender France 3.

Die 201 km lange fünfte Etappe mit vier kleinen Bergwertungen führt am Donnerstag von Boen-sur-Lignon nach Voiron. Die achttägige Dauphine Libere gilt traditionell als eines der wichtigsten Vorbereitungsrennen auf die Tour de France (6. bis 28. Juli).