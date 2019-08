Die deutschen Etappensieger bei der Tour de France zum Durchklicken:

Es war ein Paukenschlag in Rad-Deutschland!

Sprint-Star Marcel Kittel verkündete am Freitagnachmittag seinen Rücktritt vom Profi-Radsport nach insgesamt 89 Siegen.

"Die große Frage der letzten Monate war für mich: Kann und will ich mich noch so für den Sport aufopfern, wie es für ein Weltklasse-Niveau nötig ist? Und meine Antwort heute ist: Nein, das will ich nicht mehr, weil ich die Einschränkungen als Spitzensportler auch immer mehr als Verlust an Lebensqualität empfand", hieß es in einer Stellungnahme Kittels.

Vor allem bei der Tour de France trumpfte der 31-Jährige regelmäßig auf.

SPORT1 zeigt die deutschen Etappensieger bei der Tour.