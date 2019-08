vergrößernverkleinern Pascal Ackermann hofft bei der EM auf eine Medaille © Getty Images

Mit Pascal Ackermann an der Spitze geht der Bund Deutscher Radfahrer in die EM in Alkmaar. Bei den Frauen will Lisa Brennauer ihren Vorjahreserfolg wiederholen.