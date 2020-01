Radprofi Andre Greipel hat bei der ersten Etappe der Tour Down Under den Sieg nur knapp verpasst. Im Schlusssprint nach 150 Kilometern auf einem Rundkurs durch das Weinanbaugebiet Barossa Valley nordöstlich der südaustralischen Stadt Adelaide belegte der 37-Jährige den fünften Rang. Den Sieg in der Stadt Tanunda holte sich nach 3:28:54 Stunden der Ire Sam Bennett.

Die Rundfahrt durch Südaustralien endet nach sechs Teilstücken am kommenden Sonntag. Greipel ist mit 18 Etappensiegen Rekordhalter der Tour Down Under.