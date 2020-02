Lea Sophie Friedrich hat die Erfolgsserie der deutschen Sprinterinnen bei der Bahnrad-WM in Berlin fortgesetzt.

Die 20-Jährige raste am Samstag im 500-m-Zeitfahren in 33,121 Sekunden zu Gold und feierte drei Tage nach dem Sieg im Teamsprint ihren zweiten WM-Erfolg.

"Ich kann es gar nicht beschreiben. Geil, noch ein Stück Gold! Deutschland hat drei Goldmedaillen in drei Sprint-Disziplinen bei den Frauen. Das ist so unfassbar krass vor Olympia", sagte Friedrich: "Ich bin einfach nur stolz, dass wir das hier so rocken."

Pauline Grabosch musste sich als Vierte in 33,179 Sekunden mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Silber sicherte sich Jessica Salazar Valles aus Mexiko (33,154) vor der Italienerin Miriam Vece (33,171).

Friedrich und Grabosch hatten am Mittwoch gemeinsam mit Sprint-Weltmeisterin Emma Hinze den Teamsprint gewonnen. Das nicht-olympische Zeitfahren war die Spezialdisziplin von Miriam Welte, die 2014 und 2018 Weltmeisterin wurde. Im Vorjahr erklärte die 33-Jährige ihr Karriereende.