Der deutsche Topsprinter Pascal Ackermann (Kandel) hat seinen ersten Sieg nach der langen Corona-Pause gefeiert.

Im Massenspurt auf der zweiten Etappe der Sibiu Tour in Rumänien ließ der favorisierte 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe der Konkurrenz keine Chance und behauptete sich nach 181,2 km mit Start und Ziel in Sibiu vor dem Franzosen Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation).

"Ich fühle mich richtig gut und bin richtig happy", sagte Ackermann. "Allerdings ist ein Wermutstropfen, dass mein Anfahrer Rudi Selig kurz vor dem Ziel gestürzt ist. Wir hatten einiges an Pech heute und können froh sein, dass wir gewonnen haben."

Für den deutschen Meister von 2018 war es der zweite Saisonsieg nach der Clasica de Almeria und dem Auftakt der UAE Tour im Februar.

Während der Fernfahrt Paris-Nizza, an der auch Ackermann teilnahm, war die Radsport-Saison am 12. März unterbrochen worden. Die Sibiu Tour rund um die gleichnamige Stadt in Siebenbürgen, die den deutschen Namen Hermannstadt trägt, ist das erste größere Profirennen nach dem Restart.

Bora-Team und Ackermann wollen mehr

Das deutsche Bora-Team, neben Israel Start-Up Nation) eine von zwei WorldTour-Mannschaften im Feld, verbuchte in Rumänien den zweiten Etappensieg, nachdem der Österreicher Gregor Mühlberger am Freitag bei der Bergankunft am Bale-See vor seinem Teamkollegen und Landsmann Patrick Konrad triumphiert hatte.

Konrad führt die Rundfahrt nach dem vorletzten Tag an. Den Prolog am Donnerstag hatte der deutsche Halbprofi Nikodemus Holler (Mühlacker) überraschend gewonnen.

Am Sonntag hat Ackermann zum Abschluss bei der zweiten Halbetappe erneut rund um Sibiu eine weitere Siegchance, zuvor steht als Etappe "3b" ein kurzes Einzelzeitfahren an.