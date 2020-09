Krönt sich der Alleskönner auch zum Weltmeister?

Während Tour-Sieger Tadej Pogacar und Landsmann Primoz Roglic voll auf das Straßenrennen am Sonntag setzen, ist der Weg potenziell frei für Wout Van Aert.

Der belgische Cross-Weltmeister der Jahre 2016 bis 2018 könnte seine fantastische Saison mit drei Etappensiegen bei der Tour de France und dem Erfolg bei Mailand-Sanremo mit dem WM-Titel im Zeitfahren krönen.

Anzeige

Van Aert ist einer der großen Favoriten. Für Deutschland treten auf der Rennstrecke in Imola Jasha Sütterlin und Max Wallscheid eher als Außenseiter an. Ab 14.30 Uhr ist SPORT1 hier LIVE für Sie dabei.

HIER AKTUALISIEREN

+++ 1. Fahrer unterwegs +++

Der Syrer Ahmad Badreddin Wais eröffnet die WM. Im vergangenen Jahr belegte der Kriegsflüchtling den 50. Platz.

Gleich legt mit Max Wallscheid der erste Deutsche los. Das Wetter ist gut, aber es gibt ein paar Böen, die das Rennen schwierig machen könnten.

+++ Startzeiten der Favoriten +++

Max Wallscheid geht als erster Deutscher bereits um 14.37 Uhr an den Start und peilt eine Platzierung in den Top 20 an, Jasha Sütterlin folgt dann am 15.21 Uhr. Dem Sunweb-Profi ist bei optimalem Verlauf ein Platz in den Top Ten zuzutrauen.

Kurz nach Sütterlin startet um 15.24 Uhr der erste heiße Medaillenkandidat: Geraint Thomas. Der Tour-Sieger von 2018 wurde in diesem Jahr nicht für die Frankreich-Rundfahrt nominiert, kommt also ausgeruht zur WM. 2017 gewann er im Team-Zeitfahren WM-Bronze.

Danach geht es Schlag auf Schlag mit dem WM-Dritten von 2018 Victor Campenaerts (Belgien, 15.37 Uhr), Lawson Craddock (USA, 15.42 Uhr), Alex Dowsett (Großbritannien, 15.45 Uhr), Wout Van Aert (Belgien, 15.48 Uhr), Stefan Küng (Schweiz, 15.49 Uhr).

Dann folgen noch der Weltmeister von 2017, Tom Dumoulin aus den Niederlanden, der Italiener Filippo Ganna (Bronze 2019) und Titelverteidiger Rohan Dennis aus Australien, der nach Landsmann Michael Rogers (2003 bis 2005) und Rekordweltmeister Tony Martin (2011 bis 2013) den dritten Titel-Hattrick der Historie anpeilt.

+++ Gleichlange Strecke wie bei den Frauen +++

Eigentlich hätte die WM in der Schweiz ausgetragen werden, durch die weltweite Corona-Pandemie, wurde die Veranstaltung nach Italien verlegt.

Es finden deshalb auch nur die Rennen der Profis bei Frauen und Männern statt - der Nachwuchs muss diesmal zuschauen. Lisa Brennauer fuhr am Donnerstag auf dem identischen 31,7 Kilometer kurzen Kurs bei den Frauen auf Rang vier.

Der Strecke führt von Imola nach Südwesten leicht steigend bis nach Borgo Tossignano, wo nach 14,9km die einzige Zwischenzeit genommen wird. Auf dem Rückweg nach Imola gibt es kurz vorm Ziel einen kleinen Abstecher ins Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

So können Sie die Radsport-WM 2020 LIVE verfolgen:

TV: ZDF, Eurosport

Stream: ZDF, Eurosport