Radsport: Tour Down Under im Januar gestrichen

vergrößernverkleinern Radsport: Die Tour Down Under fällt aus © 2020 Sport-Informations-Dienst, Köln

Die für Januar in Australien geplante Tour Down Under der Radprofis ist ersatzlos gestrichen worden.