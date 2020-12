Der deutsche Radsportler Jason Osborne ist erster eSport-Weltmeister. Im vom Weltverband UCI veranstalteten Rennen auf der Online-Simulationsplattform Zwift setzte sich der 26-Jährige aus Mainz nach 50 Kilometern vor den beiden Dänen Anders Foldager (1,74 Sekunden zurück) und Nicklas Pedersen (+2.09) durch.

Das Feld trat virtuell gegeneinander an, gefahren wurde auf einer Strecke (483 Höhenmeter) in der fiktionalen Welt Watopia. Die Teilnehmer verwenden dabei ein auf einer Trainingsrolle befestigtes Rad. Die UCI hatte im Vorjahr bekannt gegeben, dass die eSport-WM 2020 in ihr Programm aufgenommen wird.

Osborne war 2019 bereits Weltmeister im Ergorudern geworden. Der Leichtgewichtsruderer wurde bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit Moritz Moos Neunter im Doppelzweier und holte zweimal Gold bei der U23-WM.