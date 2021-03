Vuelta-Sieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hat bei der 79. Auflage der Rad-Fernfahrt Paris-Nizza die erste Bergankunft gewonnen und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen.

Der Tour-Zweite aus Slowenien sicherte sich auf der vierten Etappe nach 188 Kilometern von Chalon-sur-Saone nach Chiroubles nach seiner Attacke drei Kilometer vor dem Ziel im Alleingang den Sieg.

Der Berliner Titelverteidiger Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) entschied zwölf Sekunden dahinter den Sprint der Verfolger für sich, Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis) wurde auf der kniffligen Etappe mit sechs Anstiegen der zweiten sowie einem der ersten Kategorie Dritter.

Im Gesamtklassement des "Rennens zur Sonne" liegt Vorjahreschampion Schachmann zur Halbzeit 35 Sekunden hinter Roglic auf Rang zwei.

Auf dem Weg zur Cote d'Azur stehen noch vier weitere Etappen an, der Sieger wird am Sonntag in Nizza gekürt. Die fünfte Etappe führt am Dienstag von Vienne nach Bollene, das Fahrerfeld muss rund 200 Kilometer zurücklegen. Es wird erwartet, dass dann die Sprinter wieder die besten Chancen auf den Tagessieg haben.