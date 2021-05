Das deutsche Radsport-Talent Felix Groß hat einen Profi-Vertrag beim Team UAE Team Emirates unterschrieben und wird ab August bei der WorldTour mitfahren. Der Leipziger wird damit Teamkollege von Tour-Sieger Tadej Pogacar und soll zunächst als Gastfahrer eingesetzt werden.

"Ein Platz in der WorldTour. Damit ist ein Traum wahr geworden. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich denke, dass ich einige der Stärken, die ich auf der Bahn entwickelt habe, mit auf die Straße nehmen kann. Am Anfang gibt es natürlich viel zu lernen und Erfahrungen zu sammeln", sagte Groß.

Zunächst konzentriert sich Groß aber noch auf die Olympischen Spiele in Tokio, wo er als Bahnradfahrer mit dem deutschen Team in der Mannschaftsverfolgung an den Start gehen wird.