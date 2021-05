Die deutschen Straßenradmeisterschaften werden in diesem Jahr unter strengen Corona-Restriktionen und ohne Zuschauer stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Titelkämpfe steigen am 19. und 20. Juni in Stuttgart sowie der umliegenden Region.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir mit den bisherigen Erfahrungen und den bewährten Konzepten für Sicherheit und Hygiene bei Radrennen die insgesamt fünf Meistertrikots im Juni ausfahren können", sagte Rudolf Scharping, Präsident des Bund Deutscher Radfahrer: "Dafür danke ich schon jetzt allen Beteiligten für ihre Flexibilität und das Durchhaltevermögen."