Das Powerranking der Tour der France zum Durchklicken:

15 von 21 Etappen sind bei der diesjährigen Tour de France absolviert. Zur Freude der vielen französischen Radsportfans fährt mit Julian Alaphilippe ein Lokalmatador im Gelben Trikot in die abschließende Woche.

In dieser wartet auf die Fahrer ein hartes Programm. Nach dem Ruhetag am Montag und zwei Flachetappen stehen ab Donnerstag drei Bergetappen mit vier Bergen der höchsten Kategorie an, ehe am Sonntag in Paris der Sieger gekürt wird.

Wer sind die Favoriten auf den Gesamtsieg, auf wen muss man bei den letzten Etappen achten und wie stehen die Chancen der deutschen Hoffnung Emanuel Buchmann?

SPORT1 macht den großen Check.