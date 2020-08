Der britische Radstar Mark Cavendish nimmt auch in diesem Jahr nicht an der Tour de France teil.

Sein Team Bahrain-McLaren um den spanischen Topfahrer Mikel Landa stellte am Freitag die acht Fahrer für die 107. Ausgabe der Frankreich-Rundfahrt vor, Cavendish war nicht darunter.

"Ich werde mit einer sehr guten Form in die Tour starten", kündigte Landa in der Mitteilung an.

Anzeige

Der 35-jährige Cavendish hat in seiner Karriere insgesamt 30 Etappen bei der Tour de France für sich entschieden, nur die belgische Radsport-Legende Eddy Merckx gewann häufiger (34). Der Sprint-Spezialist Cavendish fuhr seine letzte Tour im Jahr 2018, damals noch für das Team Dimension Data.