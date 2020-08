Simon Geschke (Berlin) und überraschend auch Jonas Koch (Schwäbisch Hall) stehen im Aufgebot ihres Teams CCC für die am 29. August in Nizza beginnende 107. Tour de France.

Der 34 Jahre alte Geschke bestreitet damit zum achten Mal die Frankreich-Rundfahrt, für den 27 Jahre alten Koch wird es das Debüt beim wichtigsten Rennen der Welt.

"Ich möchte wie im letzten Jahr eine wichtige Rolle in den Ausreißergruppen spielen, vor allem in den mittelschweren bis harten Bergetappen der zweiten und dritten Tour-Woche", sagte Geschke, der als 25. im Jahr 2018 seine beste Tour-Platzierung erreicht und 2015 mit dem Etappensieg in Pra Loup seinen größten Karriereerfolg gefeiert hatte. Koch meinte: "Es war immer mein Traum, einmal die Tour zu fahren. Dass dieser jetzt wahr wird, ist unglaublich."

Kapitäne beim in finanzielle Schwierigkeiten geratenen CCC Team, das zum Jahresende seinen Hauptsponsor verliert und vor einer ungewissen Zukunft steht, sind der belgische Olympiasieger Greg Van Avermaet und der russische Kletterer Ilnur Sakarin.