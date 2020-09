Der Radsport-Klassiker Amstel Gold Race in den Niederlanden ist aufgrund der verschärften Maßnahmen gegen das Coronavirus abgesagt worden. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Der Abschluss der diesjährigen Ardennen-Trilogie sei wegen eines Zuschauerverbots bei Sportveranstaltungen nicht durchführbar, hieß es in der Mitteilung.

Die Ardennen-Trilogie war am Mittwoch unüblicherweise mit dem Fleche Wallonne gestartet.

Am Sonntag steht Lüttich-Bastogne-Lüttich u.a. mit dem Berliner Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) auf dem Programm, das nach der Absage des Amstel Gold Race den Abschluss bildet.

Das Amstel Gold Race markiert sonst den Start in die Ardennen-Woche, die mit dem Fleche Wallone fortgeführt wird. Den Schlusspunkt bildet üblicherweise Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Am Mittwochmorgen war bereits die zweite Etappe der BinckBank-Tour abgesagt worden. Der Bürgermeister der Hafenstadt Vlissingen hatte am Dienstagabend aufgrund des zwei Stunden vor Mitternacht in Kraft getretenen Zuschauerverbots bei Sportveranstaltungen seine Genehmigung für das vorgesehene Einzelzeitfahren widerrufen.

Nach Angaben der Organisatoren war durch die kurzfristige Absage keine alternative Strecke zu finden.