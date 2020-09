Die Kletterer räumen am drittletzten Tag der Tour de France noch einmal die Bühne für die Sprinter, die den vorentscheidenden Kampf um das Grüne Trikot ausfechten (SERVICE: Der Stand in der Sprintwertung).

Die kompakte 19. Etappe bietet nur eine Bergwertung der niedrigsten Kategorie in den Weinbergen von Chateau-Chalon, im letzten Renndrittel geht es dann bei einem Zwischensprint und im sehr wahrscheinlichen Massenspurt zur Sache (Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER verfolgen).

Tour de France heute: Das bietet die 19. Etappe

Am Tag vor dem spektakulären Bergzeitfahren in La Planche des Belles Filles geht es von Bourg-en-Bresse am Westrand des Jura entlang nach Norden, das Finale führt in einer Schleife um die Kleinstadt Champagnole herum.

In beiden Orten war die Tour seit einiger Zeit nicht mehr zu Gast. Beim letzten von fünf Gastspielen in Bourg-en-Bresse feierte 2007 der belgische Star Tom Boonen den vorletzten seiner insgesamt sechs Etappensiege bei der Frankreich-Rundfahrt.

Tour de France - Heutige Etappe: Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km/Flachetappe)

In Champagnole macht die Tour erst zum dritten Mal Station. 1937, als noch Nationalmannschaften das Starterfeld bildeten, gewann Belgien ein Teamzeitfahren.

1964 siegte der Niederländer Jan Janssen bei der Etappe nach Thonons-les-Baines, wo Rudi Altig letztmals in jenem Jahr das Gelbe Trikot erfolgreich verteidigte.

So können Sie die 19. Etappe der Tour de France 2020 LIVE verfolgen:

TV: ARD, One, Eurosport

Stream: ARD, Eurosport

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

