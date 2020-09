Deutsches Drama statt Doppelsieg auf der 13. Etappe der Tour de France 2020!

Lennard Kämna und Maximilian Schachmann haben den Sieg auf dem schwierigsten Teilstück der Tour mit sieben Bergwertungen trotz couragierter Leistungen hauchdünnn verpasst (Alle Ergebnisse & Gesamtwertung der Tour de France 2020).

Kämna belegte beim Sieg des Kolumbianers Dani Martinez nach harten 191,5 Kilometern zwischen Chatel-Guyon und Puy Mary Cantal Rang zwei, Schachmann wurde Dritter.

Anzeige

Schachmann setzt sich ab

Schachmann, wie Kämna Fahrer vom Team Bora-hansgrohe, hatte sich zunächst von einer ursprünglich 17 Mann starken Ausreißergruppe abgesetzt, in der mit Simon Geschke ein weiterer Deutscher war (Alle Etappen der Tour de France im LIVETICKER verfolgen).

Schachmann fuhr zunächst Ausreißer-Kollege Neilson Powless (Education First) hinterher, der am Côte d'Anglards-de-Salers, dem drittletzten Berg des Rennens, erfolgreich attackierte. Etwa 20 Kilometer vor dem Ziel gelang es dem 26-Jährigen sogar, seinen Kontrahenten abzuschütteln, sodass er als Erster über den Col de Neronne fuhr (Alle Etappen der Tour de France 2020 gibt es hier im Überblick).

Während Powless einbrach, sah es lange nach einem Etappensieg für Schachmann aus. Kämna verfolgte seinen Teamkollegen zwar gemeinsam mit Martinez, leistete aber keine Führungsarbeit.

Doch Schachmann konnte seinen Vorsprung nicht behaupten, Martinez und Kämna kamen immer näher und schnappten ihn etwa eineinhalb Kilometer vor dem Ziel. Während Schachmann keine Kraft mehr hatte, um um den Sieg zu kämpfen, versuchte Kämna alles - doch Martinez hatte im finalen Bergsprint mehr Körner.

Roglic souverän

Bereits am Donnerstag hatte Schachmann sein Glück versucht, konnte sich mit Platz sechs aber wie am Freitag nicht belohnen. Am Ende kam er 44 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel. Geschke wurde Siebter.

Im Kampf um die Gesamtwertung trumpfte erneut Primoz Roglic (Jumbo-Visma) auf. Der Slowene, der sein Gelbes Trikot erfolgreich verteidigte, hat in der Gesamtwertung nun 44 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Pogacar und 59 auf Egon Bernal (Ineos), der Roglics Tempo am Schlussanstieg nicht mitgehen konnte.