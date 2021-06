Changé (SID) - 5. Etappe (Mittwoch, 30. Juni): Change - Laval, 27,2 km (Einzelzeitfahren)

Unfälle haben bei der 108. Tour de France für die ersten Verwerfungen im Gesamtklassement gesorgt, am Mittwoch bietet sich den gestürzten Favoriten auf den Gewinn des Gelben Trikots die Chance zur Wiedergutmachung. Auf der fünften Etappe steht das erste von zwei Einzelzeitfahren auf dem Plan.

Der Kurs führt über 27,2 km von Change nach Laval und ist mit 304 Höhenmetern durchaus anspruchsvoll. Fahrer wie Titelverteidiger Tadej Pogacar, der Vorjahreszweite Primoz Roglic oder Ex-Champion Geraint Thomas müssen mit Blick auf die Alpenetappen am Wochenende abliefern. Der ebenfalls vom Sturzpech verfolgte viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin startet mit Außenseiterchancen.

Nach vier Tagen in der rauen Bretagne erreicht die Frankreich-Rundfahrt die malerischen Pays de la Loire. In der kleinen Gemeinde Change rollen erstmals Tour-Starter in eine Etappe. Sie grenzt direkt an Laval, wo die Große Schleife zum zweiten Mal Station macht. 1999 gewann der Belgier Tom Steels hier eine Etappe. Im Mittelalter war Laval ein bedeutender Marktort. Guy XIV., der erste Graf von Laval, tat sich als treuer Gefolgsmann von Jeanne d'Arc hervor.