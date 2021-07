14. Etappe: (Samstag, 10. Juli): Carcassonne - Quillan, 183,7 km (Berg)

Die mehrtägige Kletterei in den Pyrenäen beginnt, und damit die entscheidende Phase: Die 14. Etappe der 108. Tour de France führt über 183,7 km von Carcassonne nach Quillan. Für Quillan ist es eine Premiere, noch nie endete eine Etappe der Grand Boucle im Hauptort des Kantons Aude.

Es ist fast etwas verwunderlich, da die einstige Hutmacherstadt den Radsport seit über 80 Jahren atmet. Seit 1938 wird dort jährlich am 15. August das Criterium de Quillan ausgetragen. Das letzte im Jahr 2019 gewann der Franzose Romain Bardet.

Nach dem "Anschwitzen" am Col du Bac (3. Kategorie) dürfte es ab dem Col de Montsegur hoch hergehen. Bei Ankunft am Fuße des Berges der 2. Kategorie erreicht das Fahrerfeld die Pyrenäen. Es folgen die Passhöhen am Col de la Croix des Morts und am Col de Saint-Louis.

Die Frage aller Fragen wird in den Pyrenäen wieder aufgewühlt: Ist Titelverteidiger Tadej Pogacar noch zu stoppen oder deklassiert er die Konkurrenz wie bei der doppelten Kletterpartie in den Alpen? Nach den bisherigen Eindrücken scheint dies äußerst unwahrscheinlich.