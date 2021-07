Die Alpen erreicht das Peloton der 108. Tour de France erst am Wochenende, doch schon am Freitag wartet Schwerstarbeit auf Tony Martin und Co. - die 7. Etappe ist die längste seit 21 Jahren.

Über stolze 249,1 km führt der Kurs von Vierzon nach Le Creusot. Länger war eine Etappe zuletzt bei der Tour 2000, als Erik Zabel die vorletzte Etappe in Troyes gewann (254,5 km).

Tour de France 2021: Heutige Etappe "Vierzon - Le Creusot"

Etappe 7 - 02 Juli - 249.5 km - VIERZON - LE CREUSOT © Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

Nach den weitgehend flachen ersten 150 km wird es zudem hügelig. Fünf Bergwertungen sind es bis zum Ziel, darunter der erstmals bei der Tour gefahrene Signal d'Uchon (2. Kategorie). Der Anstieg wird erst zum Ende steil, verlangt den Fahrern mit einer Steigung von bis zu 18 Prozent aber alles ab. Insgesamt sind am Freitag 3111 Höhenmeter zu bewältigen.

Tour de France heute: Das erwartet Sie auf der 7. Etappe

Die 27.000-Einwohner-Gemeinde Vierzon im Herzen Frankreichs ist erstmals Etappenort bei der Großen Schleife. Die "Stadt des Wassers" wird von den Flüsse Yevre und Cher sowie dem Canal de Berry durchquert.

In Le Creusot (22.000 Einwohner) macht die Tour zum dritten Mal Station. 1998 gewann Jan Ullrich hier das Einzelzeitfahren der vorletzten Etappe. Zur erfolgreichen Titelverteidigung reichte es nicht. In der Gesamtwertung fehlten dem einzigen deutschen Tour-Sieger am Ende 3:21 Minuten auf Marco Pantani.

