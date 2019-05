Lange Autofahrten können schnell langweilig werden. Ein Klassiker für den launigen Zeitvertreib hat die Jahrzehnte überlebt und ist auch in Zeiten von Smartphones und Tablets immer noch beliebt: Kennzeichen-Raten. Dabei geht es nicht nur um die Kennzeichen im klassischen Sinne, sondern auch um die genaue Herkunft: Aus welchem Land stammt das Auto?

Dabei sehen Autos aus der Europäischen Union auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Es symbolisiert die Zusammengehörigkeit der EU-Staaten, zu sehen am linken Rand des Nummernschildes. Unter den zwölf gelben Sternen der europäischen Flagge prangen in einem blauen Feld Großbuchstaben für das jeweilige Land. Zum Beispiel D für Deutschland oder A für Österreich.

Länderkennzeichen sind Pflicht an jedem Auto

Auch andere Nicht-EU-Staaten haben dieses System eingeführt. Wiederum andere, wie zum Beispiel die Schweiz, setzen noch auf den klassischen Aufkleber am Heck. Das Länderkennzeichen, mit dem das Herkunftsland des Autos (nicht das des Fahrers) angezeigt

wird, ist übrigens Pflicht.

Anzeige

Eltern können davon profitieren, wenn sie sich beim Thema Länderkennzeichen ein breites Wissen aneignen. Denn ist man kein Fan der Ratespiele, werden Kinder mit ziemlicher Sicherheit nach der Bedeutung der Buchstaben fragen.

SPORT1 zeigt die Länderkennzeichen im alphabetischen Überblick:

A

A - Österreich

AFG - Afghanistan

AG - Antigua und Barbuda

AL - Albanien

AND - Andorra

ANG - Angola

AM - Armenien

ARU - Aruba

AUS - Australien

AUT - Palästinensische Autonomiegebiete/Gazastreifen

AX - Aland

AXA - Anguilla

AZ - Aserbaidschan

B

B - Belgien

BD - Bangladesch

BDS - Barbados

BF - Burkina Faso

BG - Bulgarien

BHT - Bhutan

BIH - Bosnien und Herzegowina

BJ - Benin BJ

BOL - Bolivien

BR - Brasilien

BRN - Bahrain

BRU - Brunei

BS - Bahamas

BW - Botswana

BY - Weißrussland

BZ - Belize

C

C - Kuba

CAM - Kamerun

CDN - Kanada

CGO - Demokratische Republik Kongo

CH - Schweiz

CHN - China (Volksrepublik)

CI - Elfenbeinküste

CL - Sri Lanka

CO - Kolumbien

COM - Komoren

CR - Costa Rica

CV - Kap Verde

CY - Zypern

CZ - Tschechien

D

D - Deutschland

DJI - Dschibuti

DK - Dänemark

DOM - Dominikanische Republik

DZ - Algerien

E

E - Spanien

EAK - Kenia

EAT - Tansania

EAU - Uganda

EC - Ecuador

ER - Eritrea

ES - El Salvador

EST - Estland

ET - Ägypten

ETH - Äthiopien

F

F - Frankreich

FIN - Finnland

FJI - Fidschi

FL - Liechtenstein

FO - Färöer

FSM - Mikronesien

G

G - Gabun

GB - Vereinigtes Königreich

GBA - Alderney

GBG - Guernsey

GBJ - Jersey

GBM - Isle of Man

GBZ - Gibraltar

GCA + GT - Guatemala

GE - Georgien

GH - Ghana

GQ - Äquatorialguinea

GR - Griechenland

GUB - Guinea-Bissau

GUI - Guinea

GUY - Guyana

H

H - Ungarn

HK - Hongkong

HN - Honduras

HR - Kroatien

I

I - Italien

IL - Israel

IND - Indien

IR - Iran

IRL - Irland

IRQ - Irak

IS - Island

J

J - Japan

JA - Jamaika

JOR - Jordanien

K

K - Kambodscha

KAN - St. Kitts und Nevis

KIR - Kiribati

KN - Grönland

KP - Nordkorea

KS - Kirgisistan

KSA - Saudi-Arabien

KWT - Kuwait

KZ - Kasachstan

L

L - Luxemburg

LAO - Laos

LAR - Libyen

LB - Liberia

LS - Lesotho

LT - Litauen

LV - Lettland

M

MA - Marokko

MAL - Malaysia

MC - Monaco

MD - Moldawien

MEX - Mexiko

MGL - Mongolei

MH - Marshallinseln

MK - Mazedonien

MNE - Montenegro

MOC - Mosambik

MS - Mauritius

MV - Malediven

MW - Malawi

MYA - Myanmar

N

N - Norwegen

NA - Niederländische Antillen

NAM - Namibia

NAU - Nauru

NCL - Neukaledonien

NEP - Nepal

NGR - Nigeria

NI - Nordirland

NIC - Nicaragua

NL - Niederlande

NZ - Neuseeland

O

OM - Oman

P

P - Portugal

PA - Panama

PAL - Palau

PE - Peru

PK - Pakistan

PL - Polen

PMR - Transnistrien

PNG - Papua-Neuguinea

PRI - Puerto Rico

PY - Paraguay

Q

Q - Katar (Qatar)

R

RA - Argentinien

RB - Botswana

RC - Republik China (Taiwan)

RCA - Zentralafrikanische Republik

RCB - Republik Kongo

RCH - Chile

RG - Guinea

RH - Haiti

RI - Indonesien

RIM - Mauretanien

RKS - Kosovo

RL - Libanon

RM - Madagaskar

RMM - Mali

RN - Niger

RO - Rumänien

ROK - Südkorea

RUM - Rumänien

ROU - Uruguay

RP - Philippinen

RS - Bosnisch-Serbische Republik

RSM - San Marino

RT - Togo

RU - Burundi

RUS - Russland

RWA - Ruanda

S

S - Schweden

SD - Swasiland

SGP - Singapur

SK - Slowakei

SLE - Sierra Leone

SLO - Slowenien

SME - Suriname

S.M.O.M. - Malteserorden

SN - Senegal

SO - Somalia

SOL - Salomonen

SRB - Serbien

SSD - Südsudan

STP - São Tomé und Príncipe

SUD - Sudan

SY - Seychellen

SYR - Syrien

T

T - Thailand

TD - Tschad

TG - Togo

TJ - Tadschikistan

TL - Osttimor

TM - Turkmenistan

TN - Tunesien

TON - Tonga

TR - Türkei

TT - Trinidad und Tobago

TUV - Tuvalu

U

UA - Ukraine

UAE - Vereinigte Arabische Emirate

USA - Vereinigte Staaten von Amerika

UZB - Usbekistan

V

V - Vatikan (auch: SCV Stato della Citta del Vaticano)

VG - Britische Jungferninseln

VN - Vietnam

VU / VAN- Vanuatu

W

WAG - Gambia

WAL - Sierra Leone

WB - Westjordanland

WD - Dominica

WG - Grenada

WL - St. Lucia

WS - Samoa

WSA - Demokratische Arabische Republik Sahara

WV - St. Vincent und die Grenadinen

Y

YEM - Jemen

YV - Venezuela

Z

Z - Sambia

ZA - Südafrikanische Union

ZW - Simbabwe (Zimbabwe)