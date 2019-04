Wer mit dem Auto in Italien unterwegs ist, muss ein paar Dinge beachten. Denn die Verkehrsregeln unterscheiden sich zum Teil von der deutschen Straßenverkehrsordnung.

SPORT1 erklärt Ihnen die wichtigsten Unterschiede, die sie beim nächsten Aufenthalt in Italien beachten sollten.

Tempolimits und Bußgelder in Italien

Auf italienischen Autobahnen existiert ein Tempolimit von 130 km/h für Pkw. Anders sieht es aus, wenn eine Autobahn pro Fahrtrichtung drei Spuren bietet. Dann kann die maximal erlaubte Geschwindigkeit auf 150 km/h angehoben werden. Auf allen Autobahnen sollten Sie beachten, dass die Geschwindigkeit bei schlechtem Wetter auf 110 km/h reduziert wird.

Fahren Sie mit einem Pkw auf einer Schnellstraße, müssen Sie sich an die Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h halten. Auch hier gibt es eine Anpassung bei schlechtem Wetter. Dann liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 90 km/h.

Auf Landstraßen sind maximal 90 km/h erlaubt.

Innerorts dürfen Sie nicht schneller als 50 km/h fahren. Für alle Beschränkungen gilt: Wo es die Verkehrssituation oder der Streckenverlauf erfordern, kann ein niedrigeres Limit festgelegt werden.

Aufpassen müssen Fahranfänger. Für sie gilt auf der Autobahn eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Auf der Schnellstraße liegt sie bei 90 km/h.

Für Pkw mit einem Wohnwagen sind außerorts und auf Schnellstraßen maximal 70 km/h erlaubt. Auf der Autobahn dürfen die Gespanne bis zu 80 km/h fahren.

Wenn Sie mit einem Wohnmobil in Italien unterwegs sind, ergeben sich außerorts und auf Autobahnen abweichende Tempolimits. Für Wohnmobile mit einem Gewicht von 3,5 bis 12 t gilt außerorts eine maximale Geschwindigkeit von 80 km/h und von 100 km/h auf Autobahnen. Ist das Wohnmobil schwerer als 12 t, dürfen Sie außerorts bis zu 70 km/h fahren und auf Autobahnen maximal 80 km/h.

Die Einhaltung der Geschwindigkeit wird nicht nur punktuell mit Radaranlagen überprüft, sondern auch mit dem sogenannten Tutor-System. Es bestimmt die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Messpunkten. Die Messabschnitte können sehr lang sein und sich auf mehr als 200 Kilometer erstrecken – es gibt aber auch wesentlich kürzere Abschnitte. Eine Übersicht mit den Abschnitten, auf denen das Tutor-System installiert ist, stellt der Autobahnbetreiber Austostrada online zur Verfügung

SPORT1 rät: Halten Sie sich jederzeit an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Das Tutor-System ist auf vielen Strecken eingesetzt und ahndet jeden Verstoß.

Laut dem Automobilclub von Deutschland (AvD) kann bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ein Bußgeld zwischen 155 und 624 Euro erhoben werden. Außerdem ist es möglich, dass sich das Bußgeld zwischen 22 und 7 Uhr um 30 Prozent erhöht.

So funktioniert die Autobahnmaut

Für die meisten italienischen Autobahnen müssen Pkw-Fahrer eine Maut zahlen. Die Maut wird teilweise pauschal erhoben und teilweise als flexible Abgabe, die sich an der zurückgelegten Strecke bemisst. Mit dem Gebührenrechner des Autobahnbetreibers Autostrade können Sie die zu erwartenden Mautkosten berechnen.

Die Bezahlung der Maut erfolgt nach dem folgenden Prinzip: Beim Auffahren auf die Autobahn erhalten Sie eine Mautkarte, die beim Abfahren an einem Schalter abgegeben wird. Die Maut können Sie bar- oder per Karte bezahlen. Im Vorfeld einer Reise nach Italien können Sie außerdem eine Prepaid-Karte (Viacard) zum Bezahlen der Maut kaufen, die ein Guthaben aufweist. Die Viacard können Sie mit unterschiedlichen Guthaben beim Automobilclub von Europa vor Reisebeginn kaufen.

Mit dem Telepass können Sie bequemer reisen. Es ist ein elektronisches Gerät, das Sie am Fahrzeug platzieren können und das automatisch die Mautdaten erfasst. Wenn Sie den Telepass verwenden, ist es wichtig, die richtige Spur in der Mautstelle zu wählen.

Ausgenommen von der direkten Zahlung sind die modernen Autobahnen A36, A59 und A60, bei denen die Fahrten innerhalb von 15 Tagen über die Internetseite des Betreibers abgerechnet werden. Sind Sie an kein elektronisches System zur Mautzahlung angeschlossen, kann diese an bestimmten Servicestationen bar nachgezahlt werden. Das elektronische System wird als „free flow“ bezeichnet, da Sie nicht mehr an der Mautstation anhalten müssen. Die Registrierung erfolgt anhand des Kennzeichens während der Fahrt.

Ausnahmen der italienischen Autobahnmaut gelten auf der A3 zwischen Salerno und Reggio di Calabria und auf Sizilien. Auf der Insel sind lediglich die A18 zwischen Cania und Messina sowie die A20 zwischen Palermo und Messina mautpflichtig.

Besondere Sicherheitsvorschriften

Wer in Italien unterwegs ist, muss sich auch im Auto auf einen verschärften Nichtraucherschutz einstellen. Wenn Schwangere oder Minderjährige im Auto sind, darf nicht geraucht werden.

Eine generelle Winterreifenpflicht gibt es in Italien nicht. Sie ist abhängig von den jeweiligen Provinzen. Welche Regelung in der jeweiligen Region gilt, sollte vor dem Reisebeginn individuell angefragt werden, da sie nicht einheitlich ist. So gilt in Südtirol zwischen dem 15. November und dem 15. April die Pflicht mit Winterreifen ausgerüstet zu sein. Im Aostatal gilt zwischen dem 15. Oktober und dem 15. April eine Winterausrüstungspflicht. Es sind Winterreifen oder Sommerreifen mit Schneeketten gestattet.

Außerdem ist in Italien zu beachten, dass mindestens eine Warnweste mitgeführt werden muss. Das bedeutet, dass der Fahrer zwingend eine Warnweste braucht. Mitfahrer müssen eine Warnweste tragen, wenn sie das Fahrzeug bei einer Panne verlassen.

In Italien gilt außerorts und auf Autobahnen ganzjährig eine Lichtpflicht. Auch das Tagfahrlicht darf verwendet werden.

Bei den folgenden Punkten gelten für Pkw-Fahrer in Italien dieselben Vorgaben wie in Deutschland:

Promillegrenze

Kindersitze

Telefonieren am Steuer

Gurtpflicht

Rettungsgasse

Besondere Verkehrsregeln

Auf Berg- und Passstraßen haben stets bergauf fahrende Fahrzeuge Vorrang. Es soll vermieden werden, dass sie am Berganfahren müssen. Knapper: „Busse haben allerdings immer Vorrang“.

Das ist in italienischen Städten zu beachten

In vielen Städten gelten Durchfahrtsbeschränkungen. Sie werden als "zona traffico limitato" (ZTL) gekennzeichnet. In diese Bereiche dürfen Sie nur mit einer Genehmigung einfahren. Für Urlauber ist es wichtig, vor der Anreise abzuklären, ob die Unterkunft in einem solchen Bereich liegt. Dann müssen Sie rechtzeitig eine Ausnahmegenehmigung beantragen.

Liegt keine Genehmigung vor, sollten Sie auf keinen Fall in das Gebiet fahren. An den Zufahrten befinden sich Kameras, die jedes Vergehen registrieren. Ein Verstoß wird mit einem Bußgeld von mindestens 80 Euro geahndet.

In Bologna, Palermo und Mailand fällt zusätzlich eine City Maut an. Das Tagesticket kostet für Touristen 5 bis 6 Euro. Je nach Stadt gibt es Mehrtages- oder Monatstickets zu einem günstigeren Preis. Auch für einige Passstraßen und Tunnel muss eine zusätzliche Gebühr entrichtet werden.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem Stadtgebiet abstellen möchten, sollten Sie auf die Farbe der Parkflächen und -zonen achten. Sie gibt Auskunft darüber, unter welchen Voraussetzungen ein Fahrzeug in diesem Bereich abgestellt werden darf. Dabei gelten die folgenden Regeln:

weiß: grundsätzlich können diese Parkflächen kostenlos genutzt werden. Allerdings ist auf Einschränkungen zu achten.

Blau: es handelt sich um gebührenpflichtige Parkplätze oder solche, bei denen eine Parkscheibe verwendet werden muss.

Gelb: Die Parkflächen sind für bestimmte Verkehrsteilnehmer reserviert – beispielsweise für Schwerbehinderte oder Anlieger.

Kraftstoffpreise in Italien

Laut dem ADAC liegen die Kraftstoffpreise in Italien über den Preisen in Deutschland. Super Benzin und Diesel sind etwa 18 Cent pro Liter teurer. Das Tanken kann unnötig teuer werden, wenn Sie eine Tankstelle mit Tankwart ansteuern. Achten Sie darauf, dass die Tankstelle mit "Fai de te" (Selbstbedienung) gekennzeichnet ist.

Auch in Italien lohnt es sich, zum Tanken von der Autobahn abzufahren. Tankstellen an Landstraßen oder in Ortschaften haben allerdings in der Nacht geschlossen. Meistens öffnen sie gegen 7 Uhr und schließen spätestens um 22 Uhr.

Weit verbreitet sind allerdings unbemannte Tankstellen, bei denen Sie über einen Automaten bezahlen. Sie sind rund um die Uhr verfügbar. Achten Sie darauf, dass Sie ausreichend Bargeld dabei haben, da die Automaten unter Umständen ausländische EC- und Kreditkarten nicht akzeptieren.

Was muss ich in Italien im Auto haben?

Um bei einer Verkehrskontrolle Strafen zu entgehen, ist es in Italien neben der Warnweste notwendig, folgende Dinge dabei zu haben:

Verbandkasten

Warndreieck

Fahrzeugschein

Führerschein

SPORT1 rät: Lassen Sie wichtige Reisedokumente sowie den Fahrzeug- und den Führerschein nicht im Auto. Bei einem Fahrzeugdiebstahl verlieren Sie diese ebenfalls. Mit dem Fahrzeugschein können sich Diebe als berechtige Fahrzeugführer ausgeben.

Im Übrigen wird der in Deutschland gemachte BF17-Führerschein (Begleitetes Fahren mit 17 Jahren) in Italien nicht anerkannt.

Achtung Fahranfänger: Selbst wenn Sie die Probezeit in Deutschland nach zwei Jahren bereits hinter sich gelassen haben, gelten in Italien verschärfte Vorschriften. Auch ausländische Fahrer werden drei Jahre nach dem Erhalten des Führerscheins noch als Fahranfänger gewertet.

Diese Notfallrufnummern gelten in Italien

Feuerwehr: 115

Polizei: 113

Rettung: 118

Europaweiter Notruf: 112