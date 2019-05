vergrößernverkleinern Schweden lädt auch mit seinen schönen Städten am Meer zum einem Urlaub ein © iStock

Daniel Geradtz

Schweden lockt mit seiner oft unberührten Natur viele Urlauber an. SPORT1 gibt Tipps, was bei der Fahrt mit dem Auto in Schweden zu beachten ist.