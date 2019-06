Mit dem XE SV Project8 hat Jaguar ein verrücktes Auto gebaut, das auch noch unverschämte 182.000 Euro kostet. Grund dafür ist der Umbau, den ihm die Abteilung für "Special Vehicles" hat angedeihen lassen.

In tagelanger Handarbeit hat Jaguar die mit großen Erwartungen gestartete und dann doch ziemlich enttäuschende Limousine der Liga von 3er BMW und Audi A4 zu einem Renner gemacht, der es mit jedem Sportwagen aufnehmen kann.

Bislang stärkster Serien-Jaguar

Herzstück dafür ist der größte und stärkste Motor, den die Briten im Regal haben: Ein fünf Liter großer V8-Benziner, dem ein Kompressor 441 kW/600 PS abpresst. Das ist fast doppelt so viel Leistung wie beim aktuell kräftigsten XE und macht die Sonderserie zum bislang stärksten Straßenauto in der Geschichte der Marke. Wobei sie mit einem Normverbrauch von 11,0 Litern und einem CO2-Ausstoß von 254 g/km auch in dieser Disziplin die Spitze markieren dürfte.

Mit 322 km/h der Konkurrenz davonrasen

Mühsam in die eigens verbreiterte Karosserie gequetscht und durch einen weit aufgerissenen Kühlerschlund beatmet, mobilisiert das Kraftpaket bis zu 700 Nm. Gerade mal 3,7 Sekunden vergehen, bis der Tacho Tempo 100 zeigt, und erst bei 322 km/h ist Schluss. Konkurrenten wie der BMW M3 oder der Mercedes-AMG C63 sind da schon im Rückspiegel verschwunden.

Der Jaguar XE SV Project8 ist ab 182.000 Euro zu haben. © Jaguar Land Rover

Rekordhalter auf der Rundstrecke

Dabei fährt der mit reichlich Karbon auf weniger als 1,8 Tonnen abgespeckte XE nicht nur auf der Geraden schnell. Mit seinem Rennfahrwerk und dem Allradantrieb, dem riesigen Spoiler auf dem Heckdeckel und den dank 40 Zentimeter großer Karbon-Scheiben stärksten Bremsen ist er auch in Kurven und Kehren nahezu konkurrenzlos. Dazu tragen auch die breitere Spur sowie die besonders präzise Lenkung ihren Teil bei.

Nicht umsonst hält der XE mit einer Rundenzeit von 7 Minuten, 21 Sekunden und 23 Hundertsteln den aktuellen Nordschleifen-Rekord für Viertürer mit Straßenzulassung.

Business-Klasse trifft Boxengasse

Der XE vereint als Project8 Business-Klasse und Boxengasse. Es gibt deshalb auf der einen Seite Schalensitze und auf Wunsch sogar einen Überrollkäfig und Hosenträgergurte. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wie bisher jede Menge Lack und Leder, die gleichen digitalen Anzeigen samt Touchscreen-Infotainment und die identischen Assistenzsysteme - selbst wenn man in diesem Auto nun wirklich keinen Tempomaten braucht.

Für die Rennstrecke und die Straße: Schalensitze, Renngurte und trotzdem Touchscreen-Infotainment. © Jaguar Land Rover

Fazit: Unvernünftig gut

Natürlich ist ein Auto wie der XE SV Project8 hoffnungslos unvernünftig - vor allem wenn man auf den Preis schaut. Und wer das Geld beisammen hat, wird traurig sein, falls er es nicht unter die ersten 300 Besteller geschafft hat. Außerdem hatte Jaguar bei diesem Auto offenbar bereits den Brexit im Sinn - und ein deutliches Votum gegen den Abschied von Europa abgegeben: Als erstes Auto in der Geschichte der Marke gibt es diesen XE nur als Linkslenker.

Datenblatt: Jaguar XE SV Project8

Motor und Antrieb: V8-Kompressor-Benziner

Hubraum: 5000 ccm

Max. Leistung: 441 kW/600 PS

Max. Drehmoment: 700 Nm

Antrieb: Allradantrieb

Getriebe: 8-Gang-Automatik

Maße und Gewichte

Länge: 4712 mm

Breite: 1954 mm

Höhe: 1436 mm

Radstand: 2835 mm

Leergewicht: 1745 kg

Zuladung: k.A.

Kofferraumvolumen: 450-830 Liter

Ein Rennwagen mit einem Kofferaumvolumen von 450-830 Litern. © Jaguar Land Rover

Fahrdaten

Höchstgeschwindigkeit: 322 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,7 s

Durchschnittsverbrauch: 11,0 Liter/100 km

Reichweite: k.A.

CO2-Emission: 254 g/km

Kraftstoff: Super

Schadstoffklasse: EU6

Effizienzklasse: k.A.

Kosten

Basispreis des Jaguar XE: 43.690 Euro.

Grundpreis des Jaguar XE SV Project8: 182.000 Euro.

Typklassen: k.A.

KfZ-Steuer pro Jahr: 418 Euro

Wichtige Serienausstattung

Sicherheit: Front-, Seiten-, und Kopfairbags, Tempomat, Spurhalteassistent

Komfort: Klimaautomatik, Ledersitze, Touchscreen-Infotainment