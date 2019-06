Sie sind klein, aber sie haben großen Erfolg. Denn so widersprüchlich sie auch sein mögen, entwickelt sich kaum ein Fahrzeugsegment derzeit so gut wie das der kleinen Geländewagen für die Stadt. Das haben sie jetzt endlich auch bei VW begriffen und bringen deshalb den T-Cross an den Start.

Eng verwandt mit dem braven Polo und mindestens 17.975 Euro teuer, tritt er ab dem 4. Mai gegen Konkurrenten wie den Renault Capture oder den Kia Stonic an.

Kleinwagen auf großem Fuß

Wo der Polo ein grundsolider, aber braver und ein bisschen langweiliger Kleinwagen ist, will der T-Cross eine peppige Alternative für die Lifestyle-Gesellschaft sein und macht auf Geländewagen.

Frische Farbe: Der T-Cross ist mit bunten Felgen und Kontrastlackierungen erhältlich © Volkawagen AG

Er hat an der bulligen Front einen stolzen Grill im Stil des neuen Touareg, die Radläufe sind stärker betont und natürlich gibt es mehr Bodenfreiheit. Dazu spendieren ihm die Designer eine markante Heckpartie mit durchgehender Rückleuchte und jede Menge frische Farbe. So sind bunte Felgen und Kontrastlackierungen im Angebot.

Passend für die Lücke zwischen Polo und T-Roc

Mit den flexiblen Möglichkeiten ihres Baukasten-Systems haben die Niedersachsen dabei ein geschicktes Maßkonzept gewählt: Denn mit einer Länge von 4,11 Metern passt der T-Cross genau zwischen den sechs Zentimeter kürzeren Polo und den zwölf Zentimeter längeren T-Roc.

Das Wachstum gegenüber dem Polo spürt man vor allem innen: Man sitzt nicht nur höher, kann deshalb bequemer ein- und aussteigen und hat den besseren Überblick. Sondern es gibt schlicht auch mehr Platz auf allen Plätzen und einen größeren Kofferraum.

Peppig und praktisch

Obwohl der T-Cross viel Pepp bieten will, gibt er sich auch als Praktiker und VW spendiert ihm dafür eine Reihe hilfreicher Extras. So lässt sich für eine lange Ladung die Lehne des Beifahrersitzes umklappen und die Rückbank kann man serienmäßig um 14 Zentimeter verschieben.

Dann hat man entweder im Fond mehr Beinfreiheit als im Golf oder einen Kofferraum, der die Kleinwagenklasse sprengt. Schließlich lässt er sich auf diese Weise von 385 auf 455 Liter erweitern, bevor man ihn mit umgeklappter Rückbank auf 1281 Liter bringt.

Innen digital und intelligent

Während es beim Aufbau also gravierende Unterschiede zum Polo gibt, sind sich die beiden Geschwister bei Ausstattung und Antrieb deutlich näher: Man sitzt auch im T-Cross vor einem aufgeräumten Cockpit, in dem auf Wunsch digitale Instrumente flimmern und ein großer Touchscreen prangt. Und wie der Polo bietet das kleine SUV serienmäßige Hilfe bei Spurführung und Spurwechsel sowie gegen Aufpreis unter anderem eine automatische Abstandsregelung.

Motoren bis 150 PS

Die Motoren sind ebenfalls alte Bekannte: Der T-Cross startet mit einem 1,0-Liter-Dreizylinder, der wahlweise mit 70 kW/95 PS oder 85 kW/115 PS angeboten wird. Außerdem gibt es einen Diesel mit 1,6 Litern und 70 kW/95 PS. Später folgt noch ein Vierzylinder-Benziner mit 1,5 Litern Hubraum und 110 kW/150 PS.

Markante Heckpartie: Der T-Cross hat hinten eine durchgehende Rückleuchte © Volkswagen AG

Was dem T-Cross fehlt, sind der optionale Allradantrieb, den zwar in dieser Klasse kaum jemand kauft, der ihn aber zu einem glaubwürdigen Geländewagen machen würde, sowie ein alternativer Antrieb. Eine Hybridisierung oder gar ein E-Motor würden gut in die Zeit passen. Aber nicht ins Budget, entschuldigt sich VW: Das wäre für diese Klasse schlicht zu teuer. Doch erstens brauchen die beiden Dreizylinder aus der Startaufstellung nur 4,9 Liter Benzin und kommen auf einen CO2-Ausstoß zwischen 111 und 115 g/km. Und zweitens ist immerhin eine Erdgas-Variante denkbar.

Brav und erwachsen

Woran es auch ein wenig mangelt, das ist der Fahrspaß. Denn so frisch und frech der T-Cross neben dem Polo auch wirken mag, so ähnlich fühlt er sich hinter dem Lenkrad an: solide, komfortabel und für dieses Format überraschend erwachsen, aber leider auch ziemlich brav und angepasst.

Im Bemühen, es allen recht zu machen, ist der T-Cross hinter dem Lenker doch wieder zum Langweiler geworden. Dabei mangelt es ihm eher am Engagement als am Elan, denn auf dem Papier sind die Fahrleistungen mehr als in Ordnung: Schließlich kommt der stärkere Dreizylinder in 10,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und erreicht bis zu 193 km/h.

Fazit: Der bessere Polo

Er ist bunter und sieht besser aus, er bietet mehr Platz und mehr Praktikabilität, und er ist bei Ausstattung und Antrieb auf dem gleichen Stand. So wird der T-Cross zum deutlich besseren Polo und ist die nicht einmal 1000 Euro Aufpreis allemal wert. Deshalb wird der Nachzügler aus Wolfsburg wohl nicht nur der Konkurrenz ordentlich Kopfschmerzen bereiten, sondern auch kräftig am Stuhl seines braven Bruders sägen.

Das Cockpit ist aufgeräumt und auf Wunsch flimmerm darin digitale Instrumente © Volkswagen AG

