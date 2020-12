Finja Bormann ist die neue deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Auf dem Wallach A Crazy Son of Lavina setzte sich die 24-Jährige vom Elmgestüt Drei Eichen mit zwei Nullrunden und der besten Zeit durch. Bormann wird trainiert von Markus Beerbaum, dem Bruder des viermaligen Olympiasiegers Ludger Beerbaum.

Titelverteidigerin Julie Mynou Diederichsmeier (Ahlen) wurde im Sattel der elfjährigen Montana Neunte. Die DM findet auf Ludger Beerbaums Anlage in Riesenbeck statt.

2016 hatte Weltmeisterin Simone Blum (Zolling) mit ihrer Wunderstute Alice bei der DM in Balve den Wettbewerb der Amazonen gewonnen. Es war seinerzeit ihr erster bedeutsamer Titel. In diesem Jahr verzichtet Blum auf die Teilnahme an der DM. Alice soll nach einem im September im Training erlittenen Hexenschuss erst in der grünen Saison 2021 wieder starten.