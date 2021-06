Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb hat nach der Dressur bei der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen die Spitze übernommen. Auf seinem Paradepferd Chipmunk geht der 38-Jährige somit als Führender in die Geländeprüfung am Samstag (13.00 Uhr/N3)

Dem Schwarzwälder am nächsten kamen Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee mit Let's Dance sowie die Warendorferin Julia Krajewski mit Amande de Neville. Bei der Olympia-Qualifikation ist Europameisterin Ingrid Klimke aus Münster nach ihrem schweren Sturz Ende Mai nicht am Start.

Anders als bei vergangenen Championaten muss Bundestrainer Hans Melzer seine Olympia-Equipe aus drei statt vier Paaren bilden, dazu kommt ein Reservepaar. Ein Streichergebnis gibt es in Tokio nicht mehr. Der 70-Jährige will sein Team nach der abschließenden Springprüfung am Sonntag (13.20 Uhr/N3) nominieren.