Die Investition war hoch, aber die Gewinnaussichten sind noch viel größer: Am letzten Anmeldetag erhielten zwei Pferde für jeweils 65.000 Euro Startgebühr eine Nachnennung (Sa., ab 12 Uhr LIVE im TV und STREAM; So., ab 15 Uhr LIVE im TV und STREAM).

Sarka Schütz (Hoppegarten) greift mit dem vierfachen Saisonsieger Kellahen (Jockey Andre Best) im Rennen des Jahres an, der nach einem 50-prozentigen Verkauf nun gemeinsam Karin Brieskorn und dem Stall Salzburg gehört. Der Hengst imponierte bei seinem Erfolg im Derby Trial in Hannover.

Andreas Wöhler nominiert Soul-Train nach

Der Spexarder Erfolgstrainer Andreas Wöhler nominierte für UNIA RACING Soul Train nach, der im Derby Trial in Baden-Baden mit seinem Speed begeisterte. Im Sattel wird Champion Bauyrzhan Murzabayev sitzen, der elf Rennen am vergangenen Wochenende gewann und die Statistik deutlich anführt.

Damit sind aktuell 19 Pferde im Aufgebot für das Blaue Band. Zwei Pferde aus dem Ausland werden mit von der Partie sein: Frohsim (Adrie de Vries) und In Swoop, der mit Ronan Thomas an den Start kommt. Beide Pferde stehen in deutschem Besitz. Marco Casamento wird der Partner von Grocer Jack sein. Brian Boru (Bayarsaikhan Ganbat) wird nach einem Verkauf erstmals für das Adelsresort starten.

Das Starterfeld beim Hamburger Derby und, aufgelistet nach Generalausgleich:

1 Wonderful Moon 96,0

2 Grocer Jack 93,5

3 Soul Train 92,5

4 Kaspar 92,0

5 Adrian 91,5

6 In Swoop 91,5

7 Kellahen 91,0

8 Only the Brave 91,0

9 Dicaprio 90,0

10 Frohsim 88,0

11 Palm Springs 88,0

12 Near Poet 87,5

13 Toscano 86,0

14 Notre Ruler 85,0

15 Brian Boru 83,0

16 Anatello 82,0

17 Prince Oliver 80,0

18 Torquator Tasso 70,5

19 Furioso 64,0