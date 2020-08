Spektakuläre Nachnennung für den 58. Preis von Europa in Köln. Das Galopp-Event ist kurzfristig um einen Hochkaräter aufgestockt worden.

Das Sieger-Pferd des großen Dallmayr-Preises, Barney Roy wird am Samstag zum zweiten Mal in Deutschland an den Start gehen.

Mit Weltklasse-Jockey William Buick startet das Duo in Köln erstmals über 2400 Meter. (Ausgewählte Galopp-Rennen LIVE im TV auf SPORT1)

Barney Roy ist im Besitz des erfolgreichen Rennstalls Godolphin, dessen Eigentümer Scheich Mohammed, Premierminister von Dubai ist.

Das mit 77.500 Euro dotierte Event in der Domstadt ist insgesamt mit fünf deutschen Top-Pferden bestückt.