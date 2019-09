Beim Schaulaufen der Welt-Elite im Siebener-Rugby hat Deutschland das Finale verpasst.

Die deutsche Mannschaft scheiterte im Halbfinale des Oktoberfest 7s (ab 13.45 Uhr wieder im LIVESTREAM auf SPORT1) mit 12:17 an den "Springbok Sevens" aus Südafrika. Die Südafrikaner treffen im Finale (ab 15 Uhr im Free-TV und Livestream) auf die Fidschi-Inseln, die im zweiten Semifinale Neuseeland mit 14:12 ausschalteten.

Die "All Blacks" sind damit Deutschlands Gegner im Spiel um Platz 3.

In der Gruppenphase am Samstag hatte Deutschland Frankreich mit 22:19 und die USA mit 22:7 schlagen können, eine 15:31-Niederlage gegen Fidschi änderte nichts mehr am Halbfinaleinzug des Teams von Trainer Clemens von Grumbkow.

Die Ergebnisse im Überblick:

Sonntag:

1. Halbfinale um Platz 5: Australien - USA 31:17

2. Halbfinale um Platz 5: Frankreich - England 33:12

1. Halbfinale: Deutschland - Südafrika 12:17

2. Halbfinale: Fidschi - Neuseeland 14:12

Samstag:

Gruppe A:

England - Australien 0:38

Neuseeland - Südafrika 12:19

England - Südafrika 7:24

Neuseeland - Australien 17:14

Australien - Südafrika 19:26

Neuseeland - England 38:7

Gruppe B:

Fidschi - USA 33:5

Deutschland - Frankreich 22:19

Fidschi - Frankreich 26:12

Deutschland - USA 22:7

Deutschland - Fidschi 15:31

USA - Frankreich 26:28