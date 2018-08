Wasserspringer Patrick Hausding hat seine erste Nullrunde bei Europameisterschaften verhindert.

Der körperlich und mental angeschlagene Olympia-Dritte gewann in Edinburgh im Synchronspringen vom 3-m-Brett mit seinem neuen Partner Lars Rüdiger mit 394,77 Punkten Bronze. Gold ging an die russischen Weltmeister Ilja Sacharow/Jewgeni Kusnezow (431,16) vor den britischen Olympiasiegern Jack Laugher/Christopher Mears (430,62) (SERVICE: Medaillenspiegel).

"Diese Medaille hat einen großen emotionalen Wert, weil die Wettkämpfe vorher wirklich unterirdisch für mich liefen", sagte der 13-malige Europameister Hausding: "Jetzt kann ich etwas beruhigt in den Urlaub."

Im Einzel-Finale war Vizeweltmeister Hausding zuvor auf Platz fünf gesprungen - mit einem Rückstand von 87 Punkten auf eine Medaille. Das Finale vom 1-m-Brett hatte der 29-Jährige als Vorkampf-14. sogar verpasst (SERVICE: Zeitplan).

Hausding plant 2020 Start in Tokio

Nach dem 3-m-Vorkampf hatte Hausding während des Springens seine Karriere überdacht. "Ich hatte wirklich einen inneren Kampf", sagte der Berliner im ARD-Radio: "Da überlegt man ganze Karrieren. Was man so gemacht hat und warum man jetzt hier wie der erste Mensch springt. Wie lange man das eigentlich so macht, und was es noch so im Leben gibt."

Sein Plan sei weiterhin, "dass ich 2020 in Tokio dabei bin", betonte Hausding: "Aber ich glaube keinem Sportler, dass er in seiner aktiven Karriere nicht mal ans Aufhören gedacht hat."