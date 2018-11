Der frühere Leistungsschwimmer Steffen Deibler ist als Kurzbahn-Weltrekordler über 50 m Schmetterling abgelöst worden.

Beim Weltcup auf der 25-m-Bahn in Budapest schlug der bereits 38 Jahre alte Brasilianer Nicholas Santos nach 21,75 Sekunden an und war damit um fünf Hundertstelsekunden schneller als der Hamburger Deibler beim Weltcup 2009 in Berlin. Deibler war damals noch im Hightech-Anzug geschwommen.

Zum Abschluss des Weltcups in der WM-Stadt von 2017 sorgte auch die Jamaikanerin Alia Atkinson über 50 m Brust (28,56) für einen Kurzbahn-Weltrekord.