Die EM-Dritte Tina Punzel hat den deutschen Wasserspringern bei der WM im südkoreanischen Gwangju den zweiten Olympia-Startplatz beschert.

Die 23 Jahre alte Dresdnerin überzeugte am Donnerstag mit dem Finaleinzug vom 3-m-Brett als Fünfte (309,40 Punkte).

Zuvor hatte Rekordeuropameister Patrick Hausding dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) im gleichen Wettbewerb bei den Männern einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio gesichert.

Anzeige

Bildergalerie Die Karriere von Michael Phelps in Bildern 10 Bilder

"Ich bin super erleichtert. Ich wusste, dass ich es drauf habe, aber die Kunst ist es, das dann auch an Tag X im Wettkampf umzusetzen", sagte die frühere Europameisterin, die das Finale am Freitag (13.45 Uhr MESZ) "genießen" will.

Punzel nach schwachem Start nervenstark

Bei ihrer fünften WM-Teilnahme steht Deutschlands aktuell beste Wasserspringerin zum ersten Mal in einem 3-m-Finale.

Punzel zeigte starke Nerven, obwohl sie einen denkbar schlechten Start in die Titelkämpfe im Nambu University Municipal Aquatics Centre hingelegt hatte.

Im 3-m-Synchronwettbewerb war Punzel mit Lena Hentschel (Berlin) auf Rang 13 am Finale vorbeigesprungen. Vom Turm lief es mit Partnerin Christina Wassen (Berlin) als Zwölfte kaum besser.