Schwimmer Philip Heintz hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Glasgow den erneuten Triumph über 200 m Lagen verpasst.

Der 28-Jährige holte am Freitag in 1:52,55 Minuten immerhin Bronze und sicherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) damit am dritten Tag der Titelkämpfe die vierte Medaille.

Heintz musste sich dem siegreichen Griechen Andreas Vazaios (1:50,85) und Tomoe Zenimoto Hvas (1:51,74) aus Norwegen geschlagen geben. 2017 in Kopenhagen hatten die beiden hinter Heintz Silber und Bronze gewonnen.