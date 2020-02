Vizeweltmeisterin Sarah Köhler hat sich den zweiten Startplatz für die olympischen Schwimm-Wettbewerbe in Tokio gesichert.

Die 25-Jährige blieb beim MWG Swim-Cup in Magdeburg über 1500 m Freistil in 16:03,76 Minuten klar unter der Norm des Weltverbandes FINA (16:32,04). Zuvor hatte sich Köhler bereits über 800 m für die Sommerspiele qualifiziert.

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock unterbot in der Magdeburger Elbschwimmhalle über 800 m in 7:49,44 Minuten die geforderte Marke des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).

Anzeige

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

"Wir können einen Haken hinter der Norm machen, nach der starken 1500m-Zeit am Freitag hätte das heute aber leichter fallen sollen", sagte Wellbrock. Der 22-Jährige war in 14:46,61 Minuten problemlos unter der FINA-Norm geblieben. Diese hatte er über die 10 km Freiwasser bereits durch den Sieg bei der WM 2019 erfüllt.

Riedemann auf dem Weg nach Tokio

Rückenschwimmerin Laura Riedemann schaffte die DSV-Norm über 100 m in 59,89 Sekunden und machte einen wichtigen Schritt für ihre Teilnahme an den Spielen in Japan.