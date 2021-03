Nach den öffentlich gewordenen Missbrauchs-Vorwürfen im Deutschen Schwimm-Verband (DSV) hat Präsident Marco Troll interne Versäumnisse und Fehler eingeräumt.

"Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand sind in der Vergangenheit offenbar nicht immer alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen worden, um potenzielle Opfer und damit auch alle anderen Aktiven, darunter viele Schutzbefohlene, zu schützen", schrieb Troll im Editorial des Verbands-Magazins "Swim and More": "Wir möchten uns an dieser Stelle deshalb aufrichtig bei all diesen Personen im Namen des gesamten Verbandes entschuldigen."

Troll, der Ende des vergangenen Jahres zum neuen Präsidenten des 580.000 Mitglieder starken Verbandes gewählt worden war, kündigte eine lückenlose Aufklärung und konkrete Konsequenzen an: "Personen, die nicht alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieser enormen Verantwortung gerecht zu werden, sind für uns als Verband nicht tragbar."

Für die interne Aufarbeitung wurden Franka Weber und Michael Angele beauftragt. Weber ist leitende Neuropsychologin der August-Bier-Klinik in Bad Malente und seit 2020 ehrenamtlich als Beauftragte für Prävention sexualisierter Gewalt im DSV tätig. Angele ist selbstständiger Rechtsanwalt für Strafrecht und Sportrecht in Trier und berät den Schwimm-Verband ehrenamtlich als Good-Governance-Beauftragter.

Der DSV-Vorstand sagte beiden zu, "dass alle zur Verfügung stehenden Mittel genutzt werden dürfen und sollen, um potenzielle Fälle sexualisierter Gewalt im Verband aufzuarbeiten".