Der Sport-Höhepunkt am Freitag, 14. Mai

SCHWIMMEN: Während die Wettkämpfe im Freiwasser pausieren, steht am fünften Tag der Europameisterschaften in Budapest das 3-m-Finale der Wasserspringer im Mittelpunkt. Dabei kann Rekordjäger Patrick Hausding eine weitere Medaille gewinnen. Allerdings dürfte hier die Konkurrenz größer sein als vom nicht-olympischen 1-m-Brett am Mittwoch. Los geht es mit der Vorrunde um 12 Uhr. Zudem kämpfen Tina Punzel und Christina Maria Wassen im Turm-Synchronspringen ab 19.30 Uhr um Medaillen. Ab 9.00 Uhr gehen die Synchronschwimmerinnen ins Wasser.