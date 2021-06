Es wäre eine DER Geschichten bei Olympia in Tokio gewesen: Cody Simpson, australischer Popsänger und Ex-Freund von Superstar Miley Cyrus als Schwimmer auf den Spuren von Michael Phelps und Co.

Simpson war mit nur fünf Monaten Training immerhin bei den Trials in Australien angetreten - dort aber reichte es dann nicht.

In Adelaide kam er bei den 100 Meter Schmetterling in dem Ausscheidungsrennen als Letzter in einer Zeit von 52,94 Sekunden ins Ziel. Er hätte jedoch nach 51,70 Sekunden anschlagen müssen.

Simpson als Ex-Freund von Miley Cyrus bekannt

Simpson ist als Sänger bekannt und hat mit einigen Songs bereits weltweit Erfolge gefeiert. Der 24-Jährige hat bei Instagram fast vier Millionen Follower.

"Ein Finale zu erreichen war unser Ziel in diesem Jahr und mit weniger als einem Jahr Training haben wir genau das geschafft", schrieb Simpson nun an seine Fans: "Ich bin in diesem Jahr so viel weiter gekommen, als ich erwartet hatte, und es ist schon ein Privileg, sich mit den Besten des Landes zu messen."

Simpson mit weltweiten Musikerfolgen

Seinen Traum von Olympia hat der Australier aber nicht begraben - im Gegenteil. "Wir sehen uns in drei Jahren", kündigte Simpson an.

Der Musiker war bis zu seinem 13. Lebensjahr in Schwimmwettbewerben angetreten, ehe er dann doch einen anderen Weg eingeschlagen hatte.