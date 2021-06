Olympiastarterin Anna Elendt ist bei der DM in Berlin zum zweiten deutschen Rekord geschwommen. Einen Tag nach ihrer Bestmarke über 100 m Brust stellte die 19-Jährige aus Frankfurt auch über die halbe Distanz einen Rekord auf. Bei ihrem Sieg in 30,67 Sekunden war Elendt eine Zehntelsekunde schneller als Kerstin Vogel bei der WM 2009 im High-Tech-Anzug.

Sie habe den alten Rekord "nochmal nachgeschaut, um sicher zu sein", sagte Elendt hinterher aufgeregt im ZDF, "es ging alles ein bisschen drunter und drüber".

Der Hauptgrund für ihre Leistungsexplosion ist ihr Umzug nach Austin/Texas, wo sie an der Universität studiert und trainiert. "Vor meinem Wechsel in die USA bin ich nicht mal ansatzweise an diese Zeiten rangeschwommen", sagte die Brustschwimmerin.

Zufrieden war auch Freistilschwimmerin Annika Bruhn, die als Erste über 200 m Freistil nach 1:57,92 Minuten - der drittbesten Zeit ihrer Karriere - anschlug. "Das Ziel Tokio hat mich total motiviert. So viele Chancen schnell zu schwimmen, habe ich vor Olympia nicht mehr", sagte die 28-Jährige aus Neckarsulm.

Außerdem sicherten sich Kathrin Demler (200 m Lagen), Nina Kost (200 m Rücken), Yannis Merlin Willim (200 m Brust), Timo Sorgius (200 m Freistil), Ramon Klenz (200 m Schmetterling), Jessica Felsner (50 m Freistil), Angelina Köhler (50 m Schmetterling) und Marvin Dahler (50 m Rücken) die Titel.

Ex-Weltmeister Marco Koch hatte wegen Nachwirkungen einer Corona-Impfung kurzfristig auf einen Start über 200 m Brust verzichtet. "Ich bin vorige Woche geimpft worden und fühle mich nicht ganz auf der Höhe", sagte der Frankfurter.

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Kurzbahn-Weltrekordlerin Sarah Köhler sind bei der diesjährigen DM, die im Rahmen von "Die Finals 2021" stattfinden, nicht am Start. Die Verlobten bereiten sich derzeit im Höhentrainingslager in Spanien auf Olympia vor.