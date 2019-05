Kreischende Motorsägen, gewaltige Äxte und kraftvolle Kerle - Timbersports ist ein wahres Spektakel.

Am 25. Mai trifft sich die Elite der Holzfäller vor spektakulärer Kulisse: Am Tjolöholm Castle bei Göteborg steigt die STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy in der wunderschönen schwedischen Fjord-Landschaft von Kungsbacka.

Das Spektakel wird am Samstag, 25. Mai, ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 sowie im LIVESTREAM auf SPORT1.de zu sehen sein.

Um Sie perfekt auf das Event vorzubereiten, zeigt Ihnen SPORT1, was man über die Holzfäller-Action wissen muss:

- Geschichte

Der Sport stammt von der australischen Insel Tasmanien. 1891 fand in der dortigen Stadt Latrobe die erste Holzhacker-Weltmeisterschaft statt. Vom Pazifischen Ozean kam das Holzfällen als Wettkampfsport in die USA und nach Kanada.

Dort wurde er mit der STIHL TIMBERSPORTS Serie 1985 professionalisiert. Es entstanden Trainingscamps und Meisterschaften. 16 Jahre später feierten die Holzliebhaber auch in Deutschland ihre Premiere.

Die erste Deutsche Meisterschaft fand 2001 statt, die erste offizielle Weltmeisterschaft ging 2005 in Virginia Beach über die Bühne. Die wenigsten Sportler sind jedoch Profis. Viele üben nebenbei verschiedene Berufe aus.

- Disziplinen

"The original extreme sport" erfordert in sechs Disziplinen Kraft, Ausdauer und eine präzise Technik.

Springboard: Die Sportler hacken mit der Axt Kerben in einen Baumstamm, um so ein Brett als Standfläche anbringen zu können. Diesen Vorgang absolvieren sie zweimal, bis sie an der Stammspitze ein Holzstück abschlagen können. Derjenige mit der besten Zeit siegt.

Standing Block Chop: Hier soll das Baumfällen nachempfunden werden. Die Athleten versuchen, einen stehenden Holzblock mit einer Axt durchzuschlagen. Auch hier gewinnt der schnellste Teilnehmer.

Underhand Chop: Nachdem der Stamm am Boden liegt, muss dieser mit der Axt gespalten werden. Das versucht man in dieser Disziplin zu simulieren. Der Sportler steht dabei auf dem Stamm. Wer sein Holz zuerst in zwei Teile gehackt hat, ist der Sieger.

Stock Saw: Mit einer Motorsäge werden in einer Abwärts- beziehungsweise Aufwärtsbewegung zwei Stücke von einem Stamm abgeschnitten. Die zwei Holzscheiben müssen möglichst gleichmäßig sein.

Single Buck: Hier wird mit einer Einmannzugsäge ein Stück Holz von einem Block abgesägt. Helfer dürfen die Säge mit einem Ölgemisch besprühen. Dieser Wettkampf geht wieder auf Zeit.

Hot Saw: Ähnlich wie der "Stock Saw". Die Holzhacker versuchen mit einer Motorsäge drei möglichst gleichgroße Stücke von einem Stamm abzutrennen.

- Stars

Der Neuseeländer Jason Wynyard ist der Dominator der Szene. Seit 2006 sicherte er sich neun Mal den WM-Titel. Bis heute konnten nur sein Landsmann David Bolstad (2007/2008) sowie die beiden Australier Brad De Losa (2013) und Laurence O'Toole (2018) die Siegesserie von Wynyard unterbrechen.

Das Team aus "Down Under" ist unterdessen im Mannschaftswettbewerb in den letzten Jahren am erfolgreichsten. Fünf Mal krönten sich bislang die Australier zum Champion, allerdings dicht gefolgt von den neuseeländischen Nachbarn, die vier Weltmeister-Titel einheimsten.

Dirk Braun ist einer der beiden Stars der Deutschen STIHL TIMBERSPORTS Serie. Der Winterberger ist achtfacher deutscher Champion und tauchte bei einigen Weltmeisterschaften unter den Top fünf auf.

Sein Dauerrivale auf nationaler Ebene heißt Robert Ebner, der auch der deutsche Hoffnungsträger in Kungsbacka ist. Der sechsfache deutsche Meister tritt in Schweden beim Einzelwettbewerb an. Ebner qualifizierte sich durch einen vierten Platz bei der European Trophy 2018 für die STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy.

- STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy

In diesem Jahr ist das Event erstmals in Schweden zu Gast. Lokalmatdor Ferry Svan will die heimischen Fans begeistern. Dem 22-Jährigen, der es per Wild Card ins zwölf Sportler umfassende Teilnehmerfeld schaffte, gelang in den letzten Jahren ein beeindruckender Aufstieg in der Szene. Er siegte 2017 bei der Rookie Weltmeisterschaft und schaffte es im Vorjahr bis ins Viertelfinale und damit auf Rang acht - ein respektables Debüt bei der Champions Trophy.

Bei seinem Heimspiel will Svan noch mehr: "Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, diese Platzierung zu toppen."

Neben dem Schweden haben sich auch zahlreiche Top-Athleten des Timbersports qualifiziert. Mit Titelverteidiger Stirling Hart aus Kanada ist im Kampf um den Sieg erneut zu rechnen. Er sicherte sich 2018 im Finale gegen Wynyard erstmals den Trophy-Ring und gilt in diesem Jahr als großer Favorit.

Auch der Tscheche Martin Komarek zählt zu den Siegaspiranten. Komarek ist seit Jahren in der Weltspitze etabliert. 2018 kam er bei der Champions Trophy auf den vierten Rang, außerdem sicherte er sich bei der Weltmeisterschaft im gleichen Jahr die Bronzemedaille.

Am 25. Mai messen sich die zwölf Teilnehmer in den Disziplinen "Stock Saw", "Underhand Chop", "Single Buck" und "Standing Block Chop". Im Zuge der STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy wird zudem die Rookie Weltmeisterschaft 2019 ausgetragen.

SPORT1 begleitet die diesjährige STIHL TIMBERSPORTS Champions Trophy umfangreich auf seinen Plattformen. Am Freitag wird der Team-Wettbewerb ab 17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 sowie im LIVESTREAM auf SPORT1.de.