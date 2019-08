Es wird wieder gesägt!

In der LOTTO Thüringen Arena am Rennsteig in Oberhof, in der sonst die Biathlon-Weltelite um Bestzeiten kämpft, steigt am 31. August die Deutsche Meisterschaft im STIHL Timbersports.

In eigenständigen Wettbewerben kämpfen ab 11 Uhr Damen und Rookies um den Meistertitel, ab 15 Uhr gehen die Männer an den Start.

Zwei Herausforderer können "Meister Ebner" schlagen

Die Titel-Favoriten bei den Männern

Die Meisterschaft der Männer wird bereits zum 19. Mal ausgetragen. Bisher gab es nur drei verschiedene Sieger: Werner Brohammer (4 Titel), Dirk Braun (8 Titel) und Robert Ebner (6 Titel).

Ebner ist der Titelverteidiger, er gewann die Meisterschaft sowohl im letzten als auch im vorletzten Jahr und peilt auch diesmal den Sieg an. Nach dem starken fünften Rang bei der Champions Trophy in Göteborg und dem Sieg beim Amarok Cup will der Vize-Weltmeister von 2010 den Meistertitel-Hattrick perfekt machen.

Streitig machen will ihm dies neben Rekord-Meister Braun auch der 31-jährige Danny Mahr. Er geht als Vizemeister an den Start und lieferte sich bereits beim Amarok Cup mit Ebner und Braun einen spannenden Dreikampf bis zur letzten Disziplin.

Timbersports beliebte Extremsportart

Seine Wurzeln hat das Sportholzfällen in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA. Um auf lokaler Ebene die Besten ihres Berufes zu ermitteln, fanden in der Geschichte der Waldarbeiter seit jeher Wettkämpfe im Holzfällen statt.

Aus diesem Kräftemessen hat sich im Laufe der Zeit ein professioneller Wettkampf auf hohem sportlichen Niveau entwickelt und Timbersports ist zu einer beliebten Extremsportart geworden.

