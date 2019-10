Die Disziplinen der STIHL TIMBERSPORTS WM zum Durchklicken:

Die besten Sportholzfäller der Welt kommen nach Prag. Die tschechische Hauptstadt wird Austragungsort der STIHL TIMBERSPORTS World Championship 2019. (STIHL TIMBERSPORTS WM ab Freitag 20.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und schon ab 19 Uhr im Livestream)

Die Wettkämpfe werden am 1. und 2. November im historischen Industrial Palace stattfinden und versprechen die Besucher mit atemberaubenden Spitzensport aus den Sitzen zu reißen.

Im "INDIVIDUAL WORLD CHAMPIONSHIP" messen sich die Athleten in sechs Disziplinen an Äxten, Motorsägen und einer Zwei-Meter-Zugsäge. Im Einzel-Wettkampf erhalten die Athleten Punkte, abhängig davon wie schnell sie die Disziplinen bewältigen.

Der Gesamtsieger ist der Athlet mit den meisten Punkten nach allen sechs Disziplinen. Der Wettkampf ist in drei Runden geteilt. Nach jeder Runde scheiden die Wettkämpfer mit den wenigsten Punkten aus.

Im "TEAM WORLD CHAMPIONSHIP" treten mehr als 100 Athleten aus über 20 Nationen in einem Staffelwettkampf um den Titel an. In fesselnden Duellen treten die Teams im K.o.-System gegeneinander an - das schnellere Team erreicht die nächste Runde.

In den letzten Jahren haben die Teams, die es bis ins Finale geschafft haben, beeindruckende Zeiten gezeigt und vier Holzblöcke in weniger als einer Minute zerkleinert.

SPORT1 zeigt, in welchen Disziplinen die Athleten gegeneinander antreten müssen und wer die einzelnen Rekorde hält.